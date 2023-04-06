Süper Lig'in 28. haftasının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker

9 Nisan Pazar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen