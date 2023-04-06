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Spor
İHA 06.04.2023 12:48

Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü'ye çirkin hareket

Hollanda Kupası yarı final turunda Ajax Feyenoord’u 2-1 yendi. Mücadeleye Sırp oyuncu Dusan Tadic'in, orucunu açan Orkun Kökçü'ye ağzını işaret etmesi damga vurdu.

Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü'ye çirkin hareket
[Fotograf: İHA]

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, Hollanda Kupası yarı finalinde Ajax’ı konuk etti. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yönettiği karşılaşmayı Ajax 2-1’lik skorla kazanarak finale yükseldi.

Ajax'ın gollerini 14. dakikada Tadic ve 51. dakikada Klaassen kaydederken, Feyenoord'un golünü 45 2. dakikada Gimenez attı.

Orkun ile Tadic birbirine girdi Mücadelenin 61. dakikasında Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında yaşanan ikili mücadelede Tadic, Orkun'u yere ittikten sonra milli futbolcu ayağa kalkıp Sırp futbolcunun üzerine yürüdü.

Tadic'in gerilim esnasında maç içinde takım arkadaşı Oussama Idrissi ile birlikte saha kenarında orucunu açan Orkun Kökçü'ye ağzını işaret etmesinin ardından ise takım arkadaşları Orkun'u sakinleştirmekte zorlandı.

Maçın hakemi, yaşanan gerginlikten sonra iki oyuncuya da 62. dakikada sarı kart gösterdi.

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