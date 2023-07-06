Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası Bursa'da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilki 1924'te organize edilen şampiyonanın 91'incisi Osmangazi'deki Atıcılar Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.
İki gün sürecek şampiyonada ilk 10'a girecek sporculara 8 bin 500 liradan, 1750 liraya kadar değişen para ödülleri verilecek.
Şampiyonaya şu ana kadar 597 sporcu kayıt yaptırdı.
Turkcell Türkiye Büyükler Şampiyonası 8-9 Temmuz tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek— Türkiye Atletizm Fed (@AtletizmTAF) July 6, 2023
Yarışmaya katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz pic.twitter.com/vM3w4DPGgW