Otellerde yer bulamayan Kırkpınar sevdalıları parklara çadır kurdu

Kentte gurbetçi ve Kırkpınar yoğunluğu nedeniyle oteller doldu.

Yurdun birçok yerinden gelen güreşsever, konaklama ihtiyacını gidermek için Sarayiçi Er Meydanı yakınındaki parklara gelerek çadır kurdu.

Kocaeli'nden gelen 60 yaşındaki Bayram Kır çok uzun süredir güreşler için Sarayiçi'ne geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kır, konaklama sorunu nedeniyle çadır kurduğunu aktardı.

"Hem değişiklik olur hem de burasının havasını koklarız diye önceden gelerek çadırı tercih ettik. Herkesten önce çarşamba günü buraya ilk biz gelerek çadırlarımızı kurduk. Edirne Sarayiçi'nin, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeri ayrıdır. Onun için koşa koşa erkenden geldik. Her pehlivanın rüyasında ve kalbinde burada başpehlivan olmak vardır."

Kocaeli'nden gelen 63 yaşındaki Sami Kalkan ise yaklaşık 20 yıldır güreşleri izlemek için Sarayiçi'ne geldiğini dile getirdi.

Kalkan, Edirne'yi çok sevdiğini vurguladı.

"Heyecanım olmasa gelmem. Edirne'yi çok seviyorum. Edirne'nin her tarafı tarih olduğunu için devamlı gelmek istiyorum. Bu sene ilk kez çadırda konaklıyoruz. Bu zamana kadar hep otellerde ve arabada konaklamıştık. Güreşler hoşumuza gidiyor onun için imkan buldukça geliyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Tekirdağ'dan gelen 20 yaşındaki İbrahim Yiğit Çınar da bu yıl ilk defa bu heyecanı yaşayacaklarını ve çadırda konakladıklarını aktardı. Çınar, otellerde yoğun bir kalabalık olduğunu belirtti.

"Burada yağlı güreşlerin ruhunu yaşatmak için, daha yakın olmak ve kendimizi buraya ait hissetmek çadırda kalıyoruz."