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Spor
AA 06.07.2023 13:50

10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Ankara'da başladı

10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open), Ankara'da yıldız kategorisindeki sporcuların mücadelesiyle başladı. Organizasyonda 40 ülkeden 1498 sporcu madalya mücadelesi verecek.

10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Ankara'da başladı
[Fotograf: AA]

Keçiören'de Taha Akgül Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde, yıldız kategorisinde kız ve erkek 10'ar olmak üzere 20 sporcu tatamide madalya arayacak.

10. Turkish Open'da son kayıtlarla beraber 40 ülkeden 1498 sporcu ter dökecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şubat ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen turnuvada ikinci gün gençler, 3. ve 4. gün büyükler müsabakaları yapılacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, geleneksel hale gelen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın 10'uncusunu yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Daha önce Antalya ve İstanbul bu turnuvaya ev sahipliği yapmıştı. İlk kez Ankara'da bu organizasyonu düzenliyoruz. Büyükler kategorisinde 2024 Paris Olimpiyatları'na G2 düzeyinde kota puanı veren bir turnuva. Gençler ve yıldızlar kategorilerinde ise sporcularımız hem gelecek adına puan toplamaya başlayacaklar hem de uluslararası maç tecrübesi yaşayacaklar. Cumartesi günü büyükler müsabakalarımızın arasında protokolümüzün katılımıyla bir seremoni gerçekleştireceğiz. Dört gün sürecek organizasyona tüm Ankaralıları davet ediyoruz. Burada mücadele eden tüm katılımcılara başarılar diliyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te açılış seremonisi düzenlenecek. Turnuva 9 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

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