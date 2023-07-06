Küçük budokaido sporcusu Fehim Faruk Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 20-24 Mayıs tarihlerinde Düzce'de düzenlenen Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcu Fehim Faruk Erol, kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

İspanya'da kasım ayında gerçekleştirilecek Budokaido Dünya Şampiyonası'nda milli forma giyme hakkını kazanan Fehim Faruk Erol, çalışmalarını Havza ilçesindeki özel bir spor salonunda antrenörü Recep Gün gözetiminde sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Fehim Faruk Erol, milli formayı giyecek olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Gurur verici bir duygu. Şampiyon olunca çok heyecanlandım. İspanya'da da birinci olarak altın madalya almak istiyorum. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Antrenör Recep Gün ise Fehim Faruk Erol'un önemli başarı sağladığını belirtti.

"Öğrencim, +50 kiloda İspanya'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek. 9 ay gibi bir süre hazırlanarak Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Allah izin verirse kasım ayında milli takım kampına katılarak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına devam edecek. Öğrencimden beklentim altın madalya. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi, Samsun'u ve Havza'yı gururlandırmasını bekliyorum."