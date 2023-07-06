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Spor
AA 06.07.2023 14:15

Başpehlivanlık güreşlerinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiği iddiası

Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı ve geçmiş dönem Kırkpınar güreş ağalarından Alper Yazoğlu, başpehlivanlık güreşinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiğini savundu.

Başpehlivanlık güreşlerinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiği iddiası

Yazoğlu, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, pehlivanlığın Türk'ün ata sporu olduğunu söyledi.

Yazoğlu, minik boydan başpehlivana kadar tüm pehlivanların gönlünde Kırkpınar'da güreşmek olduğunu belirtti.

"Bunu engellemek insafsızca bir karar. Güreşilen gün sayısını hafta içine yayarak Kırkpınar'da güreşmek isteyen tüm pehlivanlar güreşmelidir."

Yazoğlu, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde bir eleme yapılacaksa Kırkpınar'daki performansa göre eleme yapılması gerektiğini belirtti.

Başpehlivanlık güreşlerinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiği iddiası

Yazoğlu, başpehlivanlık güreşinde puanlamanın yağlı güreş geleneğine zarar verdiğini ve bunun büyük bir sorun olduğunu anlattı.

"Puanlama yağlı güreşe, Kırkpınar'ın o tarihi o efsanevi özüne zarar veriyor. 40 dakika yağlı güreş kurallarına göre yapılıyor daha sonra paça bağlarıyla minder güreşi kuralları başlıyor. Yağlı güreş kurallarında 'arkasına dolaştı 1 puan aldı' diye bir kural yok. Kırkpınar'da yenmenin şartları bellidir. Kündesini atacak, payanda yapacak, tutup kaldıracak, göbeği yıldız görecek. Bakın tabirler de oyunlar da geleneksel. Bunların dışına çıkınca yağlı güreşe zarar verildiği inancındayız."

Derneğin genel sekreteri Hüseyin Erkin de Edirne'de tüm kurumların katılımıyla Kırkpınar master planı hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Erkin, Kırkpınar'ın tanıtımı için kentte yağlı güreş organizasyonlarının yıl boyunca sürmesi gerektiğini vurguladı.

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Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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