Galatasaray'da hedef forvet transferi

Galatasaray'da transfer arayışları sürüyor. Sarı kırmızılılar, kadroya katacağı hücum oyuncusunu netleştirmeye çalışıyor.

Mauro Icardi transferi için Paris Saint Germain ve oyuncu tarafıyla görüşmeler devam ediyor. Yönetim, transfer döneminde en az iki forvet oyuncusunu takıma dahil etmeyi planlıyor.

Galatasaray, önümüzdeki günlerde Avusturya kampına gidecek. Sarı kırmızılılar, eksik bölgelere yapılacak transferlerin kampa yetişmesi için yoğun çaba sarfediyor.

Galatasaray'ın forvet transferi için gündemine aldığı isimler de ortaya çıkmaya başladı. Yönetim golcü takviyesinde önceliği üç futbolcuya verdi.

Sarı kırmızılılar Luka Jovic, Michail Antonio ve David Datro Fofana için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, bu üç isimden birine imza attırmak istiyor. 25 veya 26 Temmuz'da Avrupa sahnesine çıkacak olan sarı kırmızılılar, yeni golcüsünü bu maçlarda sahaya sürmeyi planlıyor.