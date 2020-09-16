Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 21-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her takım 6 kişi ile start alabilecek. Ayrıca sporcu ve kafilede yer alan tüm görevliler, PCR testi yaptıracak.

Öte yandan, 27 Eylül'de İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, vaka artışı nedeniyle iptal edildi.