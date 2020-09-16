Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek
Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası'na Sakarya ev sahipliği yapacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 21-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında her takım 6 kişi ile start alabilecek. Ayrıca sporcu ve kafilede yer alan tüm görevliler, PCR testi yaptıracak.
Öte yandan, 27 Eylül'de İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, vaka artışı nedeniyle iptal edildi.
Etiketler: Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası sakaryaSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:00
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