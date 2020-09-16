Haber Giriş: Kaynak: DHA
Galatasaray'ın Neftçi Bakü kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Bakü'ye hareket etti.
Galatasaray karşılaşma öncesi son antrenmanını da Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
Kadroda, UEFA’ya bildirilen listedeki isimlerden Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda dahil ettiği oyuncular şöyle:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
Neftçi Bakü maçı kamp kadrosu pic.twitter.com/YoJbwDJvNj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 16, 2020
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Neftçi Bakü GalatasaraySon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:44
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