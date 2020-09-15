Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Marcel Tisserand’a camiamıza 'hoş geldin' diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giyen Tisserand, 2017 yılında Wolfsburg'a transfer olmuştu.

Demokratik Kongolu futbolcu, Alman ekibinde geçen sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.