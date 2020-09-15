TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında, kulübe tescilli olmayan futbolcularını oynatması ve daha önce aynı hususta uygulanan ihtar cezası dikkate alınarak Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verildiği bildirildi.