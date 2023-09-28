Türkiye Bisiklet Federasyonunda hedef sporu tabana yaymak

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Palandöken'de düzenlenen MTA Cup Rice Series Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları için Erzurum'a gelen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyonun faaliyetleri ve hedeflerini değerlendirdi.

2011'de Avrupa gençler şampiyonu olduklarını anımsatan Müftüoğlu, Konya'daki veledrom açılmadan önce sporcuları yurt dışında hazırladıklarını belirtti.

Konya'nın Meram ilçesinde inşa edilen kapalı olimpik veledromun Türk bisiklet tarihi için önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Müftüoğlu, veledromların bisikletin mabedi olduğuna işaret etti.

"Başarı açısından tarihi bir yıl"

Müftüoğlu, Türk bisiklet tarihi için 2023'ün önemini vurguladı.

"Bisiklet tarihi açısından bu sene, en önemli yıllardan birisi, başarı açısından tarihi bir yıl. Avrupa'da 1 gümüş, 1 bronz madalya aldık. Dünya Şampiyonası'nda beşincilik elde ettik."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu] [Fotoğraf: AA / Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu]

Müftüoğlu, sporcuların Türk tarihine geçecek önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

"Şuanda kalifikasyonla olimpiyata gidecek durumdayız. Cumhuriyetimiz'in 100. yılında, Erzurum'da 100. yıl yarışını bitirdik. Diğer yol yarışını Sivas'tan başlayıp Ankara'da tamamladık. Önemli yol yarışlarını ülkede gerçekleştirdik. Yaz turizmiyle ilgili Erciyes'te yeni çalışmalarımızla bisiklet farklı bir boyuta geldi. Halkın bisiklete binmesi için 'granfondo' yarışlarını geliştirdik. Burada 1500-2000 kişi start almaya başladı. Bunun için amatörün de amatörü dediğimiz, yani kim yarışmak istiyorsa orada yarışabileceği önemli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz."

"Bisiklet yollarının gelişmesi için gayret gösteriyoruz"

Müftüoğlu, bisiklet sporunun daha iyi noktalara gelmesi için gayret gösterdiklerini anlattı.

"Bu organizasyonlarla bisikletin tabana yayılması, halkın bisiklete binmesi ve tabanda sporun büyümesiyle ilgili bu yıl önemli işler yaptık. Bisiklet yollarının gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Gençlik ve Spor bakanlıklarıyla ortaklaşa yeni projelerle herkesin bisiklete bineceği, bisiklet ülkesi olmak için çaba sarf ediyoruz."

Müftüoğlu, federasyonun hedeflerine ilişkin de konuştu.

"2028 Olimpiyatları'nda madalya hedefiyle yola çıktık ama 2 yılda madalyaya gidilmiyor. İnşallah bisiklet ailesi olarak onu da başaracağız."