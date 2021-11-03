Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda yapılan genel kurulda başkanlık için Emin Müftüoğlu ve Muhammet Berat Alphan yarıştı.

Seçimde aday olmayan Erol Küçükbakırcı, sorunsuz, borçsuz bir federasyon bıraktıklarını söyledi.

Faaliyet ve denetim raporlarının oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.

Kullanılan 242 oyun 152'sini alan Emin Müftüoğlu, 5 yıl sonra yeniden federasyon başkanı oldu. Diğer aday Muhammet Berat Alphan 86 oyda kaldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Emin Müftüoğlu başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Fikret Hayali, Bahattin Akyön, Arif Öztan, Mehmet Samsa, Alper Önoğlu, Metin Cengiz, Mehmet Sarıtaş, Kenan Güler, Elif Merve Ertekin, Fatih Erdöl, Özgür Taylan Budak, Özhan Özgöbek, Bayram Keskin, Bülent Özçelik.