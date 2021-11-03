Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lucas Castro'dan Adana Demirspor'da kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan Lucas Castro ve Younes Belhanda'nın durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu ile yapılan maçta sakatlanan Lucas Castro, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Medipol Başakşehir müsabakası öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda ise Sırbistan'da tedavi görecek.
Futbolcularımızdan Lucas Castro Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Niğde Belediyespor FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Ayrıca Medipol Başakşehir maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda’nın tedavisi Sırbistan’da devam etmektedir. pic.twitter.com/8TbRA7iKIV— Adana Demirspor (@AdsKulubu) November 3, 2021
Etiketler: Adana Demirspor
Sıradaki Haber
Trabzonspor Beşiktaş maçının hazırlıklarını eksik sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz