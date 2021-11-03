Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu ile yapılan maçta sakatlanan Lucas Castro, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Medipol Başakşehir müsabakası öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda ise Sırbistan'da tedavi görecek.