Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda grup mücadeleleri devam ediyor.

A Milli Voleybol Takımı C grubu dördüncü maçında Belarus ile karşılaşacak. Milliler, Belarus karşılaşmasını kazanıp son 16 iddiasını sürdürmek istiyor.

İki takım Haziran ayında CEV Avrupa Altın Ligi finalinde karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan ay yıldızlı ekip, kupayı müzesine götürdü.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı, grupta 2 mağlubiyet 1 galibiyeti bulunuyor.

Son dünya şampiyonu Rusya’ya 3-1, ev sahibi Slovenya’ya 3-0 yenilen milliler, gruptaki tek galibiyetini Kuzey Makedonya karşısında 3-0lık skorla aldı.

Rakip Belarus’un da bir galibiyeti bulunuyor. Finlandiya’yı 3-2'lik skorla geçen Belarus, Rusya ve Slovenya karşılaşmalarını kaybetti.

Türkiye-Belarus maçı saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT Spor