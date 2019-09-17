Türkiye - Belarus maçı TRT Spor'da17 Eylül 2019 Salı 09:27 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 09:37
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bugün Belarus ile karşılaşacak. Milliler maçı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda grup mücadeleleri devam ediyor.
A Milli Voleybol Takımı C grubu dördüncü maçında Belarus ile karşılaşacak. Milliler, Belarus karşılaşmasını kazanıp son 16 iddiasını sürdürmek istiyor.
İki takım Haziran ayında CEV Avrupa Altın Ligi finalinde karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan ay yıldızlı ekip, kupayı müzesine götürdü.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı, grupta 2 mağlubiyet 1 galibiyeti bulunuyor.
Son dünya şampiyonu Rusya’ya 3-1, ev sahibi Slovenya’ya 3-0 yenilen milliler, gruptaki tek galibiyetini Kuzey Makedonya karşısında 3-0lık skorla aldı.
Rakip Belarus’un da bir galibiyeti bulunuyor. Finlandiya’yı 3-2'lik skorla geçen Belarus, Rusya ve Slovenya karşılaşmalarını kaybetti.
Türkiye-Belarus maçı saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Kaynak: TRT Spor