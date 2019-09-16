İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, yurda döndü.

Londra'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli yüzücüleri, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri ile sporcuların yakınları karşıladı.

Kadınlar 50 metre sırtüstünde gümüş madalya elde eden Sümeyye Boyacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel ve heyecanlı bir şampiyona yaşadığını belirterek, "Rakibimin koluyla dokunması ve beni sadece 3 salise ile geçmesi sonucu ikinci oldum. Benim için normal ve sıradan bir ikincilik değildi. Çok özel ve önemli bir yarıştı. Başta seyirciler olmak üzere beni destekleyen tüm sponsorlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası'nda çok önemli tecrübe edindiğini aktaran Sümeyye, "İkinci olmak da büyük bir başarı. 27 kez paralimpik şampiyonu olmuş ve benden 27 yaş büyük birinin arkasında ikinci oldum. Henüz katıldığım ilk Dünya Şampiyonası'nda bu başarıyı elde edebilmek çok büyük bir mutluluk. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Sümeyye Boyacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bir soruya ise, "Beni tebrik etti. Çok mutlu oldum. Davet etti. Olimpiyatlarda madalya alacağıma söz verdim. Eğer başarabilirsem yüzme branşında olimpik ve paralimpikte madalya alan ilk yüzücü olmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." cevabını verdi.

Sevilay Öztürk: "Çok mutluyum"

Şampiyonada kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya kazanan milli yüzücü Sevilay Öztürk, çok mutlu olduğunu söyledi.

Önemli bir şampiyonayı geride bıraktıklarını vurgulayan Sevilay, "Çok mutluyum. Üçüncü oldum. 2020 Paralimpik Oyunları'nda birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Aileme ve hocalarıma verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bize sponsor olan Türk Hava Yolları ve Turkcell'e de teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Beytullah Eroğlu: "Havuzda kazandık, masada kaybettik"

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nın kaptanı milli sporcu Beytullah Eroğlu, şampiyonada lobilere maruz kaldıklarını ifade etti.

Çok yetenekli ve genç bir takıma sahip olduklarını belirten Beytullah, "Bu takımın kaptanı olduğum için gurur duyuyorum. Daha büyük başarılar kazanacağımıza eminim. Lobilere maruz kaldık. Havuzda kazanmamıza rağmen masada kaybettik. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Bu takım 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize çok madalya getirecek. Ne kadar çok destek olduğunda o kadar başarılı olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Arif Ümit Uztürk: "Mutlu ve gururluyuz"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ise mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

2020 Paralimpik Oyunları için hazırlıkların hızla devam ettiğini aktaran Uztürk, şunları kaydetti:

"Şu an 2020 Paralimpik Oyunları'na 24 sporcuyla gidiyoruz. Kota sayısını 50'ye çıkarmak mecburiyetindeyiz. Yüzmede genç bir nesil geliyor. Tecrübelilere de ihtiyaç var. Mutlu ve gururluyuz. Sponsor desteğinin artmasını bekliyoruz. Sponsorlara da teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA