Federasyondan yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Çintimar'ın annesi Gülsenem Çintimar, tedavi gördüğü hastanede bugün hayata veda etti. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Çintimar ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.