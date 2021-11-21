Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın acı günü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın annesi Gülsenem Çintimar hayatını kaybetti.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Çintimar'ın annesi Gülsenem Çintimar, tedavi gördüğü hastanede bugün hayata veda etti. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Çintimar ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.
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