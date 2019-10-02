Türk ve İngiliz takımları 78. randevuda02 Ekim 2019 Çarşamba 13:09 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:16
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile yapacağı karşılaşma, Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. maç olacak. 77 maçın 20'sini Türk, 38'ini İngiliz ekipleri kazandı, 19 müsabaka ise berabere bitti.
ki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 38'inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir temsil etti.
Türk ve İngiliz takımlarının maçları
Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan müsabakalar şöyle:
|
Beşiktaş 20 maç yaptı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce İngiliz takımları ile 20 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takım, bu müsabakalarda Aston Villa, Leeds United, Chelsea, Bolton Wanderers, Tottenham, Manchester United, Stoke City ve Liverpool'a rakip oldu.
Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
İngiliz temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 14 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.
Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, tarihinde ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında İngiliz takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:
|
Sezon
|
Organizasyon
|
Maç
|
Sonuç
|
1982-83
|
Şampiyon K. Kupası
|
Beşiktaş-Aston Villa
|
0-0 / 1-3
|
2000-01
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
Beşiktaş-Leeds United
|
0-6 / 0-0
|
2003-04
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
Beşiktaş-Chelsea
|
2-0 / 0-2
|
2005-06
|
UEFA Kupası
|
Beşiktaş-Bolton Wanderers
|
1-1
|
2006-07
|
UEFA Kupası
|
Beşiktaş-Tottenham
|
0-2
|
2007-08
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
Beşiktaş-Liverpool
|
2-1 / 0-8
|
2009-10
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
Beşiktaş-Manchester United
|
0-1 / 1-0
|
2011-12
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Beşiktaş-Stoke City
|
1-2 / 3-1
|2014-15
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|Beşiktaş-Arsenal
|0-0 / 0-1
|2014-15
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Tottenham
|1-1 / 1-0
|2014-15
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Liverpool
|0-1 / 1-0
Kaynak: AA