Türk takımları Avrupa'da doludizgin

Temsilcilerimiz Avrupa'daki yükselen performansı bu sezon da sürüyor. Türkiye geçtiğimiz sezon takımlarımızın topladığı puan ile Avrupa arenasında en çok puan toplayan 9'uncu ülke oldu.

Temsilcilerimiz bu süreçte 11 bin 800 puan elde ederken böylece ülke olarak 5 sezon toplamında 20. sıradan 12. sıraya kadar yükselmeyi başardık.

Avrupa arenasındaki ekiplerimiz bu sezon da henüz ilk play-off maçları oynanmasına rağmen şimdiden 5 bin puana yaklaştı. Takımlarımız ön elemeler ve play-off sürecinde 20 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş 5'er galibiyet; Galatasaray 4 galibiyet, 1 beraberlik; Adana Demirspor 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi elde etti.

Böylece temsilcilerimiz şimdiden ulaştığı 4 bin 250 puan ile bu sezon UEFA Avrupa Kupalarında puan cetvelinde Türkiye'yi ilk sıraya taşıdı.

2020-2021 sezonunda takımlarımız sezon genelinde sadece 3 bin 100 puan toplayabilmişti. Türkiye'yi 3 bin 625 puan ile Polonya, 3 bin 500 puan ile de İzlanda takip ediyor.

Öte yandan Türkiye 5 sezon toplamında ulaştığı 30 bin 850 puan ile 10. sıraya yükseldi. 9. sıradaki İskoçya'nın ise 31 bin 650 puanı bulunuyor.