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Spor
AA 25.08.2023 16:17

Çaykur Rizespor'dan defansa takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Macaristan'ın Zalaegerszegi takımında forma giyen Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Çaykur Rizespor'dan defansa takviye

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Mocsi, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Attila Mocsi'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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