Çaykur Rizespor'dan defansa takviye

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Mocsi, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Attila Mocsi'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Çaykur Rizespor’umuz Macaristan’ın Zalaegerszeg takımında forma giyen Attila Mocsi’yi kadrosuna kattı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 25, 2023
Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Mocsi, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Yeni transferimiz… pic.twitter.com/NAEUMRSvIa