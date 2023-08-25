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Spor
AA 25.08.2023 16:07

Fatih Karagümrük Adnan Uğur'un sözleşmesini uzattı

VavaCars Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur'un sözleşmesini uzattı.

Fatih Karagümrük Adnan Uğur'un sözleşmesini uzattı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Adnan Uğur'un sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

"Son oynadığımız Başakşehir karşılaşmasında takımımızın ikinci golünü atan başarılı, genç oyuncumuz Adnan Uğur'un sözleşmesi uzatılmıştır. Adnan Uğur'a ve kulübümüze hayırlı olmasını diler, kendisinin başarılarının devamını dileriz."

Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibinden 2021-2022 sezonu başında kiralanan ve bir sezon sonra bonservisi alınan Adnan Uğur, VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla toplam 41 maça çıkarken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.


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