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Spor
AA 25.08.2023 15:57

Kasımpaşa ile Pendikspor 18 yıl sonra karşılaşacak

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü iki İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Pendikspor karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar ile kırmızı-beyazlılar, 18 yıl sonra ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.

Kasımpaşa ile Pendikspor 18 yıl sonra karşılaşacak
[AA arşiv]

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Kasımpaşa, hanesine 4 puan yazdırdı. MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise geride kalan 2 haftada bir puan elde etti. Hatayspor'a 5-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.

İki İstanbul temsilcisinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

18 yıl sonra ilk resmi maç

Kasımpaşa ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak. İki İstanbul ekibi, bugüne kadar TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplam 12 kez karşılaştı.

Bu mücadelelerde Pendik 6 kez galip ayrılırken, Paşa da 2 kez rakibini mağlup etti. 4 mücadele de berabere sona erdi.

Kasımpaşa ile Pendikspor arasındaki son resmi maç, TFF 2. Lig’de 20 Kasım 2005’te Pendik Stadyumu’nda oynandı. İki ekip, 18 yıl sonra bu kez Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

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