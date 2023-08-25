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Spor
AA 25.08.2023 15:23

Liverpool Teknik Direktörü Klopp Salah'ın transfer iddialarını yalanladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Liverpool Teknik Direktörü Klopp Salah'ın transfer iddialarını yalanladı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Klopp, 27 Ağustos Pazar günü Newcastle United'a konuk olacakları lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

"Söylentiler hakkında konuşmak zor çünkü bizim açımızdan konuşacak hiçbir şey yok. Gelen bir teklif olmadı. Salah, bir Liverpool oyuncusu. O konuda bir değişiklik yok. Ortada bir teklif olsaydı da cevabımız 'hayır' olurdu. İşte bu kadar."

Klopp'a Salah'ın geleceğine ilişkin endişesi olup olmadığı soruldu.

"Salah, kendisini yüzde yüz Liverpool'a adamış durumda. Hayat felsefem, sadece bir sorunla karşılaştığımda onun üzerine düşünmektir. Şimdilik kesinlikle hiçbir şey yok. Gelecekte farklı bir durum oluşursa o zaman bunu düşünebilirim."

Liverpool'da 2017'den bu yana forma giyen 31 yaşındaki Salah'ın takımıyla 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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