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Spor
AA 25.08.2023 16:12

UEFA, kadın futbolunda yılın oyuncusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı

UEFA, kadın futbolunda 2022-2023 sezonu için yılın oyuncusu ve teknik direktörü ödüllerinin finalistlerini açıkladı.

UEFA, kadın futbolunda yılın oyuncusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ekiplerini çalıştıran ve milli takımlarda görev alan teknik direktörler ile farklı ülkelerden gazetecilerin katıldığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listeleri belli oldu.

UEFA, kadın futbolunda yılın oyuncusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı

Yılın futbolcusu ödülü için Barcelona'dan İspanyol Aitana Bonmati, Real Madrid'den İspanyol Olga Carmona ve Chelsea'den Avustralyalı Sam Kerr, finalist adaylar arasına girdi.

Barcelona'yı çalıştıran İspanyol Jonatan Giraldez, İspanya Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Jorge Vilda ve İngiltere Milli Takımı'nın başında bulunan Hollandalı Sarina Wiegman ise yılın teknik direktörü ödülü için aday gösterildi.

UEFA, kadın futbolunda yılın oyuncusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı

Ödüllerin sahipleri, 31 Ağustos Perşembe günü Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde açıklanacak.

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