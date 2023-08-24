Türk takımları Avrupa'da sahne aldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.

Mücadelenin 8. dakikasındaki kornerde Martin Ellingsen'in attığı gole engel olamayan Galatasaray, geri düştü.

Karşılaşmanın 20. dakikasından sonra oyunda denge kuran Galatasaray, 25. dakikada Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle beraberliği sağladı.

Maçın 29. dakikasında ise Mauro Icardi'nin ayağından golü bulan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan takım yine Molde oldu. Ev sahibi ekip, maçın 56. dakikasında Kristoffer Haugen'in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı.

Uzun süre maç beraberlikle devam etti. Maçın son anlarında Galatasaray adına Fredrik Midtsjö sahneye çıktı ve 3-2'ik galibiyeti getiren golü kaydetti.

"Devler Ligi" mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, bu etapta Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ile ilk maçına deplasmanda çıkan sarı kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Galatasaray, İstanbul'da 29 Ağustos Salı günü ağırlayacağı rakibini geçerek adını gruplara yazdırmak istiyor.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 5-1 ile geçerek tur için büyük avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 20. dakikada Ugalde'nin golüyle yenik duruma düştü.

Golün ardından baskısını artıran sarı-lacivertliler, 33. dakikada Sebastian Szymanski'nin ortasında Oosterwolde'nin kafa golüyle beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde rakibi yarı sahasına hapsederken, 43. dakikada Twente 10 kişi kaldı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 60. dakikada öne geçti. Bright Osayi-Samuel'in pasında Sebastian Szymanski, topu ağlara gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Üstün oyununa devam eden Fenerbahçe, 74. dakikada Dzeko'nun pasında yine İrfan Can Kahveci ile golü buldu ve skoru 4-1 yaptı.

Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasıyla kazandığı penaltıda Dusan Tadic'in 90+3. dakikadaki golüyle sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş 90+4'te galip

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i uzatma dakikalarında yeni oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı golle 3-2 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Vincent Aboubakar'ın 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, Shaparenko'nun 60. dakikadaki golüne engel olamadı.

Beşiktaş 65. dakikada Omar Colley'le bir kez daha gol bulsa da üstünlüğü 1 dakika sürdü ve Voloshyn skoru yeniden eşitledi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Zaynutdinov attığı golle Beşiktaş'ı 3-2 galibiyete taşıyan golü kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Dinamo Kiev'in ikinci yarının başında attığı bir gol de VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Öte yandan bu galibiyetle Beşiktaş, Dinamo Kiev'i tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etmiş oldu.

Turun rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Adana Demirspor uzatmada yıkıldı

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk'e, 90+3. dakikada yediği golle, 2-1 yenildi.

Genk ile Adana Demirspor, KRC Genk Arena'da karşılaştı Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetti.

Adana Demirspor'un golünü 47. dakikada Emre Akbaba atarken, Genk'e galibiyeti getiren golleri, 77. dakikada Arokodare ile 90+3. dakikada Munoz kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Grafik: Şeyma Özkaynak