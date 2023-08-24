İsmail Kartal'dan 4 değişiklik

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynanan Samsunspor müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Serdar Aziz'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu.

İsmail Kartal, Twente karşısında bu oyuncuların yerine Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi ise ilk 11'de görevlendirdi.

Hollanda ekibi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Sebastian Szymanski'ye şans veren Kartal, hücum hattını Dusan Tadic, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'ye teslim etti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Rodrigo Becao ise yedek soyundu.

Oosterwolde stoperde

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, Twente karşısında stoperde görev aldı.

Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar sarı-lacivertli takımdaki tüm maçlarında sol bekte görev yapmıştı.

Oosterwolde, stoper oyuncuları Luan Peres ve Serdar Aziz'in sakatlığında Rodrigo Becao'nun da riske edilmemesiyle stoper pozisyonunda oynadı.

Tek eksik Serdar Aziz

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği isimler içerisinde kadroda yer almayan tek isim Serdar Aziz oldu.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda bulunma durumunun maç saatinde belli olması beklenen milli oyuncu, 22 kişilik kadroya alınmadı.

Becao riske edilmedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao, Twente karşısında riske edilmedi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligdeki Samsunspor karşılaşmasında görev alamayan Becao, Twente maçının kadrosunda yer alsa da riske edilmeyerek yedek soyundu.

Mert Müldür ilk kez

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görevlendirildi.

Transferinin ardından Avrupa'da Maribor, ligde ise Samsunspor maçlarında ilk kez forma giyen 24 yaşındaki savunmacı, söz konusu müsabakalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

Mert Müldür, bu sezon ilk 11'deki ilk maçına ise Twente karşısında çıktı.

Kent 2 maç sonra

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, 2 maçın ardından forma şansı buldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve aldığı sürelerde performansıyla beğeni toplayan İngiliz hücum oyuncusu, 2 maçın ardından 11'de görev yaptı.

Livakovic Kadıköy'ün çimlerine ayak bastı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Kadıköy'ün çimlerine ayak bastı. Müsabaka öncesi taraftara tanıtılan genç file bekçisi, alkışlar eşliğinde taraftarları selamladı.

Altay Bayındır'a veda

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesinde taraftarlarla vedalaştı. İngiltere'nin Manchester United takımına transferi gündemde olan Altay, alkışlar eşliğinde taraftarlara veda etti.