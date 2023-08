Fenerbahçe tur kapısını farklı araladı

Fenerbahçe ile Twente, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetti.

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde gol oldu yağdı. Sarı lacivertliler, 10 kişi kalan rakibi karşısında farka gitti ve mücadeleyi 5-1 kazandı.

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini farklı yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı.

Karşılaşmanın rövanşı 31 Ağustos'ta oynanacak.

GOL - Twente 20. dakikada Ugalde ile 1-0 öne geçti. Mathias Kjolo’nun sağ kanattan ceza sahasına pasında Manfred Ugalde topla buluştu. Ugalde’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yan direkten döndü, ardından yine Ugalde önünde kalan topu boş ağlara yolladı.

GOL - 32. dakikada Oosterwolde Fenerbahçe'nin eşitlik golünü kaydetti. Sebastian Szymanski’nin sağ kanattan ortasında Jayden Oosterwolde, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

Temsilcimiz Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin kafa golüyle Twente karşısında skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/dYKRKvZ9gA — TRT Spor (@trtspor) August 24, 2023

GOL - 60. dakikada Szymanski Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci ile paslaşan Osayi-Samuel son çizgiye inerek ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Sebastian Szymanski bekletmeden yerden vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Nefis organizasyon, nefis gol.



Temsilcimiz Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin golüyle maçta 2-1 öne geçiyor. pic.twitter.com/yHIDfb8ErT — TRT Spor (@trtspor) August 24, 2023

GOL - İrfan Can Kahveci 62. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi ve son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.

İrfan Can Kahveci'nin golüyle temsilcimiz Fenerbahçe, Twente karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. pic.twitter.com/n2ScWv1DLo — TRT Spor (@trtspor) August 24, 2023

GOL - 74. dakikada İrfan Can Kahveci kendisinin ikinci Fenerbahçe'nin dördüncü golünü kaydetti. Sol kanattan Dusan Tadic taç atışını hızlı ileri sol çapraza hareketlenen Edin Dzeko'ya doğru gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazına giren Dzeko pasını penaltı noktasına harketlenen İrfan Can Kahveci'ye gönderdiyor ve tecrübeli oyuncu topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

Temsilcimiz'de İrfan Can Kahveci farkı 3'e çıkarıyor.



Kendisinin 2., takımının 4. golü. pic.twitter.com/CkmugANeMO — TRT Spor (@trtspor) August 24, 2023

Fenerbahçe'de Tadic 90+3. dakikada attığı golle skoru belirledi. 5-1

KIRMIZI KART - Twente'de Youri Regeer 41. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe, ikinci ön eleme turunda Zimbru’yu, üçüncü nn eleme turunda ise Maribor’u kupanın dışına itti. İsmail Kartal’ın öğrencileri, Avrupa sahnesindeki 5 maçta kayıp yaşamadı.

Twente, Konferans Ligi’ne Fenerbahçe gibi ikinci ön eleme turundan dahil oldu. Hollanda temsilcisi, Hammarby ve Riga’yı elemeyi başardı. Twente lige de iyi bir başlangıç yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Vlap geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta gitti.

16. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne kat etti. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

GOL - 20. dakikada Twente öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kjölö, penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu bölgede müsait pozisyondaki Ugalde'nin vuruşunda top direkten dönerken, Ugalde dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1.

[Fotoğraf: AA]

23. dakikada Twente etkili geldi. Ceza yayı önü sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Ugalde'nin sert şutunda İrfan Can Eğribayat'tan dönen top Vlap'ta kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can açıyı kapatarak gole izin vermedi. Vlap bir kez daha tamamladı ancak İrfan Can aynı pozisyonda 3 kurtarış yaparak golü önledi.

GOL - 33. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan korner atışının ardından topla buluşan Szymanski, sağdan ceza yayı üzerine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin uzak mesafeli kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 1-1.

KIRMIZI KART - TWENTE 10 KİŞİ - 43. dakikada Twente 10 kişi kaldı. Regeer'in 41. dakikada Mert Müldür'e yaptığı hareket sonrasında hakem Andrew Madley oyuncuyu sarı kartla cezalandırırken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'yle verkaç yaparak sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, kale sahası önüne hareketlenen Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1.

GOL - 62. dakikada fark 2'ye çıktı. Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, son çizgiye inip penaltı noktasına yerden ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 3-1.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Tadic'in hızlı kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Dzeko, ceza sahasına girip İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Mats Rots'tan sıyrılan bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu. 4-1.

90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, Mats Rots tarafından düşürülünce hakem Andrew Madley, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 90+3. dakikada topun başına geçen Tadic, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti. 5-1.

Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Andrew Madley, Ian Hussin, Daniel Cook (İngiltere)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 46 Osayi-Samuel), Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 82 Bartuğ Elmaz), Fred, Szymanski (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Kent (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 70 Dzeko).

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap (Dk. 83 Besselink), Kjölö (Dk. 58 Rots), Rots (Dk. 58 Naci Ünüvar), Regeer, Steijn (Dk. 46 Hoorenbeeck), Ugalde (Dk. 58 Wolfswinkel).

Goller: Dk. 20 Ugalde (Twente), Dk. 33 Oosterwolde, Dk. 60 Szymanski, Dk. 62 ve 74 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Tadic (penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 43 Regeer (Twente)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ugalde (Twente), Dk. 74 İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe)

İsmail Kartal: İkinci yarı yaptığımız hamlelerimizle maçı lehimize çevirdik

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maça beklemedikleri bir gol yiyerek başladıklarını belirtti.

Kartal, müsabakanın 25. dakikasından sonra oyunu kontrol altına aldıklarını aktardı.

"Maça başlarken ilk 15-20 dakikada taraftarlarımızın desteğiyle erken gol bulup maçı kopartmak istiyorduk ama beklemediğimiz bir gol yedik. Daha sonrasında 1 gol daha yiyebilirdik. 25'ten sonra kontrolü ele aldık. İkinci yarı yaptığımız hamlelerimizle maçı lehimize çevirdik. Kulübede 2. yarı aldığım ve alamadığım oyuncular oldu. Başta bazılarını riske etmek istemedik. Rakip 10 kişi kalınca bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. İkinci yarı yaptığımız organizasyonlarla geriye düşmemize rağmen taraftarlarımızın desteğiyle kazandık. Onlara destekleri için teşekkür ediyorum."

Kartal, Tadic'in 90 dakika sahada kalmak istediği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"Biz kaliteli bir takımız. Seyircimiz önünde ya da deplasmanda mağlubiyeti kabul edecek oyun karakterimiz yok. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerlere gelmesi ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü maçta taraftarlar önünde geriye düşmemize rağmen onların verdiği pozitif destekle maçı çevirmeyi bildik."

Kartal, rakip 10 kişi kalınca sağ tarafta hücuma yönelik değişiklikler yaptıklarını anlattı.

"İlk devre Mert Müldür-Ryan Kent ikilisi kötü oynamıyordu ama rakip 10 kişi kalınca daha hücum yönü güçlü oyuncuları almak istedik. Osayi-Samuel'in hücumsal özelliklerini kullanmak istedik. Onların sol beki atıldı. Oradan daha etkili olabileceğimizi düşündük bu hamlemiz tuttu. Avrupa kuplarında geçen dönem geldiğimde çok sakat vardı ve elimiz dardı. O zaman elenmek beni çok üzmüştü. Şimdi sezon başı geldik. İyi kadromuz ve kaliteli oyuncularımız var."

Kartal, teknik konularda tek sorumlu olduğunu vurguladu.

"Bir tane sağlam stoperim vardı, 3 stoperimiz sakattı. Takım içinden çözüm üretmek zorundaydık. Benim B ve C planlarım olmadı. Jayden ile hafta içi konuştuk. Ona kendisini orada oynatabileceğimi, hazırlıklı olmasını söyledim. O da daha önce o pozisyonda oynadığını ve hazır olduğunu belirtti. Samsun maçının son bölümünde de onu orada denemiştik."

Fred'i hem 6 hem de 8 numarada kullandıklarını kaydeden Kartal, İrfan Can Kahveci'nin performansına ilişkin konuştu.

"İrfan Can önemli bir oyuncumuz. Şu anda çok istekli ve çok iyi çalışıyor. Maçlarda bunun karşılığını veriyor. İrfan Can sahada vermesi gereken ne varsa vermeye çalışıyor. Kalitesi, oyun aklı bizi rahatlatıyor. Bazı maçlarda dinlendiriyoruz ama ortaya koyduğu performanstan çok memnunuz."

Sahada 8 numara pozisyonunun oyunlarının önemli bir parçası olduğunun da altını çizen Kartal, Altay Bayındır'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken Livakovic ile güzel başarılara imza atmak istediklerini sözlerine ekledi.