Macar kurtarma şefi depremzede atletlerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'a Macaristan'dan gelen HUNOR, kentteki bir enkazdan 10 saatlik uğraşlar sonucu 1,5 yaşında bebeği sağ kurtardı.

Enkaz çalışmalarında yaşanılanları Macar televizyonuna anlattığı sırada duygusal anlar yaşayan ekibin şefi Laszlo Pavelcze, sosyal medyada gündem olmuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Budapeşte'deki Türkiye Büyükelçiliğinin katkıları, Macaristan Atletizm Federasyonunun destekleriyle başkent Budapeşte'ye gelen 10 ile 13 yaş aralığındaki 20 depremzede atletle buluşan Pavelcze, sohbet ettiği atletlerle fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

"O an yaşadıklarımı anlatamadım çünkü çok yoğun duygular içindeydim"

Pavelcze, depremzede atletlerle Macaristan'da bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Pavelcze, Türkiye'nin yeniden toparlandığını gördüğü için sevindiğini belirtti.

"Hepimizin çocukları var. Benim de aynı yaşlarda çocuklarım bulunuyor. Türkiye'ye yaptığım yardım insanlık görevidir. Türklere yardımcı olduğum için çok mutluyum. Hala çok yoğun duygular yaşıyorum. Hatta 1,5 yaşındaki bebeği kurtardıktan sonra Macar televizyonuna verdiğim röportajda kendimi tutamayıp ağlamıştım. Enkaz altından çıkardığımız çocuğumuzun annesi ve babasıyla görüştüm. Durumlarının iyi olduğunu gördükten sonra röportaj gerçekleşmişti. O an yaşadıklarımı anlatamadım çünkü çok yoğun duygular içindeydim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Umarım ihtiyaç olmaz ama olursa yine Türkiye'ye giderim"

Pavelcze, depremi yaşayan insanların yeniden gülmeye başladığını vurguladı.

"Deprem bölgesinin çocukları buraya, Macaristan'a geldi. Geldiklerini duyunca onlarla birlikte olmak istedim. Görüyorum ki mutlular ve iyiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Depremden sonra birkaç sefer daha Türkiye'ye gittim. Türkleri çok seviyorum. Türkler, çok saygılı ve misafirperver insanlar. Her zaman Türkiye'ye gideceğim. Umarım ihtiyaç olmaz ama olursa yine Türkiye'ye giderim. Şu an önemli olan benim depremzede çocuklarla bir arada olmam, buna çok seviniyorum. İyi ki buradalar."