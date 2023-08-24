Beşiktaş 90+4'te kazandı

Dinamo Kiev ile Beşiktaş, Giuleşti Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turunda avantajı uzatma dakikalarında yakaladı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü yeni transfer Baktiyor Zainutdinov kaydetti.

Beşiktaş bu sezon Avrupa'da çıktığı 5 maçta da rakiplerine üstünlük kurdu. Karşılaşmanın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

GOL - Aboubakar'ın 40. dakikda penaltıdan attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Temsilcimiz Beşiktaş, Aboubakar'ın penaltı golüyle Dinamo Kiev karşısında 1-0 öne geçiyor. pic.twitter.com/zCWjvBTPCC — TRT Spor (@trtspor) August 24, 2023

GOL - Dinamo Kiev 60. dakikada Shaparenko ile eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Dinamo Kiev hücumunda topla birlikte son çizgiye inen Oleksandr Karavayev ceza sahasının ön çizgisine doğru yerden çıkardı. Mykola Shaparenko bekletmeden şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara göndererek durumu eşitledi. 1-1

GOL - Colley, 64. dakikada Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Sağ kanatta kazanılan korneri Amir Hadziahmetovic kale önüne ortaldı. Topa çok iyi yükselen Omar Colley kafa vuruşunu yaptıyor ve takımını tekrar öne geçirdi. 1-2

GOL - Voloshyn Dinamo Kiev'in ikinci golünü kaydetti. Sol kanatta gelişen Dinamo Kiev hücumunda Vitaliy Buyalskyi son çizgiye yakın bir konumda ortasını yaptı. Kale önünde topa iyi yükselen Nazar Voloshyn kafa vuruşunu yaptı ve skora yeniden denge geldi. 2-2.

GOL - 90+4. dakikada Baktiyor Zainutdinov Beşiktaş'ın 3-2 öne geçirdi. Sağ kanatta Milot Rashica'yla gelişen hücumda Milot Rashica son çizgiye indi. Topu düzelttikten sonra arkadan gelen Baktiyor Zaynutdinov şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi.

Temsilcimiz Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol.



90+4' Bakhtiyor Zaynutdinovpic.twitter.com/wrKpvdUZsk — TRT Spor (@trtspor) August 24, 2023

Siyah beyazlılar, hem Arnavutluk ekibi Tiran'ı, hem de Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi kayıpsız geçti.

Rakip Dinamo Kiev ise üçüncü ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Aris'i eledi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Shaparenko'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Vanat'ın ceza saha dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.

20. dakikada Aboubakar orta sahadan kaptığı topla hücuma kalkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Onur Bulut'a bıraktı. Onur'un ortasında Aboubakar'ın topukla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci son anda müdahale ederken, seken topu Salih Uçan tamamlasa da pozisyon autla neticelendi.

34. dakikada Tymchyk'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vanat'ın şutunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

PENALTI - 38. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda top Tymchyk'in eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 40. dakikada topun başına geçen Aboubakar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 60. dakikada Dinamo Kiev'in beraberlik golü geldi. Karavaev'in sağdan gelen ortasında Shaparenko ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

GOL - 64. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topa yükselen Colley kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL - 65. dakikada Dinamo Kiev bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Buyalskiy'in içeri çevirdiği topu Voloshyn kafayla filelere gönderdi. 2-2

75. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'in sol ayağıyla şutunda top kalecide kaldı.

78. dakikada rakibine yaptığı baskı sonucu topun sahibi olan Gedson Fernandes ceza sahası sağ çaprazından içeri girerek dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi .

84. dakikada Dinamo Kiev gole yaklaştı. Shaparenko'nun ceza yayından vuruşunda savunmadan seken topu Buyalskiy ceza sahası dışından tamamladı, top az farkla auta gitti.

GOL - 90+4. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Sağ taraftan gelişen atakta Rashica ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bakhtiyor'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2

Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Rapid Giuleşti

Hakemler: Darren England, Simon Bennett, Daniel Robathan

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev (Dk. 90+5 Benito), Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn (Dk. 76 Diallo), Buyalskiy (Dk. 90 Tsarenko), Vanat.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Dk. 46 Bakhtiyor), Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 86 Chamberlain), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 64 Umut Meraş), Muleka Dk. (64 Rashica), Aboubakar (Dk. 88 Cenk Tosun).

Goller: Dk. 40 Aboubakar (penaltıdan), Dk. 64 Colley, Dk. 90+4 Bakhtiyor (Beşiktaş), Dk. 60 Shaparenko, Dk. 65 Voloshyn (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Dk. 79 Rosier, Dk. 89 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 90+1 Dubinchak (Dinamo Kiev)

Şenol Güneş: Kazandığımız için mutluyuz

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Buradan kazanarak ayrılmaktan mutluyuz. Oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Dinamo Kiev oyuna iyi başladı, biz de geride kaldık ve tedirgin olduk. Gol attık, goller yedik derken sonunda avantajlı bir skor aldık. Yeterli değil, bunun rövanşı da var. Turu geçmek istiyoruz. Dinamo Kiev'de iyi oyuncular var. Hücumda oynatmadığımızda etkili olduk ama geldiklerinde de onlar etkili oldu. İlginç bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Maçları kazanarak gitmek önemli. Avrupa'da gruplara kalmak önemli. İzleyenler için heyecanlı keyifli maç oldu. Hem pozisyonlar hem goller var. İkinci maçta gol yememek istiyoruz. "

Güneş, karşılaşmanın galibiyet golünü kaydeden Bakhtiyor Zaynutdinov ile ilgili de konuştu.

"Bakhtiyor maç oynadığı için avantajlı gelmişti. Masuaku sakatlanınca onu tercih ettim. Ofansif oynayan sağ bek ve açıklarını kontrol etmesi için Umut'la Bakhtiyor'u önlü arkalı oynattım. Elinden gelen gayreti gösterdi. Eksileri de artıları da var. Maç kaybetmeden gitmek önemli."

Tecrübeli teknik adam, yeni transferlerin ve Cenk Tosun'un durumuna da değindi.

"İhtiyaç olunca yerine göre koyuyoruz, katkı yapmalarını istiyoruz. Cenk için sağlıklı olması önemli. Yüksek tempoda oynamak ve bunu sürdürebilir hale getirmek yeni gelenler için de Cenk için de geçerli. Eylül ayına kadar iki maç var onu atlatırsak daha avantajlı oluruz."

Güneş, bir dönem Türkiye'de de görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın kendisini ziyaretinde neler konuşulduğu yönündeki bir soruya yanıt verdi.

"Sumudica otele geldi. Selam vermek için. Beşiktaş forması verdim kendisine. Türkiye'den tanıyorum. Karşılıklı rakipti bize. Başarılı bir antrenör olduğunu düşünüyorum."