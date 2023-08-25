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Spor
TRT Haber 25.08.2023 16:27

Galatasaray Salih Özcan'a teklif yaptı

Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'a teklif yaptı.

Galatasaray Salih Özcan'a teklif yaptı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların önceliği orta saha. Galatasaray yabancı bir 8 numarayı kadrosuna katmak istiyor.

Ancak yönetim, orta sahadaki yerli rotasyonunu da güçlendirmeyi hedefliyor. Kerem Demirbay'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir diğer gurbetçi oyuncu Salih Özcan'a da teklif yaptı.

Alman basınına konuşan milli futbolcu, Galatasaray'ın ilgisini doğruladı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Borussia Dortmund'un başarısına odaklandığını belirtti.

Alman ekibinin, gelecekler tekliflere göre bu transfere sıcak bakabileceği öğrenildi.

Yunus Akgün İngiltere'ye gitti

Bu arada Leicester City ile anlaşan Yunus Akgün İngiltere'ye gitti. Genç oyuncu, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Bu transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

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