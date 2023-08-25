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Spor
TRT SPOR 25.08.2023 16:22

Fenerbahçe'de Szymanski hem atıyor hem attırıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sebastian Szymanski sarı lacivertli takıma çabuk alıştı. Polonyalı futbolcu 7 maçta 4 gol 4 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

Fenerbahçe'de Szymanski hem atıyor hem attırıyor
[Fotograf: AA]

Sebastian Szymanski Fenerbahçe taraftarının kısa zamanda gönlünü kazandı. Polonyalı futbolcu, forma giydiği 7 maçta 4 gol 4 asistlik performansıyla yeni transferler arasında öne çıktı.

24 yaşındaki oyuncu Konferans Ligi'nde 5 maçta 3 gol 3 asist, Trendyol Süper Lig'de de 2 maçta 1 gol 1 asiste imza attı. Genç yetenek sarı lacivertli formayla ilk golünü Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 5-0 yendiği karşılaşmada kaydetti.

Başarılı orta saha bir sonraki turda Maribor'la İstanbul'da oynanan ve sarı lacivertlilerin 3-1 kazandığı maçta 2 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polonyalı futbolcu ardından Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-1 galip geldikleri maçta 1 asist yaptı. Szymanski Fenerbahçe'nin Maribor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta da skora 1 golle katkı sundu.

Genç oyuncu Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Yılport Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanılan maçta bir kez daha fileleri havalandırdı.

24 yaşındaki futbolcu en son Konferans Ligi'nde Kadıköy'de Twente'yi 5-1 yendikleri karşılaşmada 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Toplam 7 maçta forma giyen Sebastian Szymanski böylece sadece deplasmandaki Zimbru maçı dışındaki tüm karşılaşmalarda gol veya asist üretmeyi başardı.

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