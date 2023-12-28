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Spor
AA 28.12.2023 23:06

Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta mücadelesindeki derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti.

Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko
[Fotograf: AA]

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisine Anadolu Efes, Larkin, Beaubois, Bryant, Ercan Osmani, Oturu ilk 5'iyle başlarken, Fenerbahçe Beko ise parkeye Wilbekin, Calathes, Pierre, Hayes-Davis, Motley'yle çıktı.

Karşılaşma Anadolu Efes'in 5-0'lık serisiyle başladı. Dış atışlara yönelen Fenerbahçe Beko, Calathes ve Pierre'in sayılarıyla skoru 9-8'e getirdi.

İki takım da kalan sürede özellikle hızlı hücumlarda sayıyı buldu. Periyot 29-29'luk eşitlikle sona ererken Anadolu Efes'te 10 sayı kaydeden Oturu, Fenerbahçe Beko'da da 12 sayı atan Hayes-Davis, ilk çeyrekte çift hanelere ulaşan isimler oldu.

Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes, ikinci periyoda tam saha baskıyla başlarken, Fenerbahçe Beko alan savunmasına döndü.

Lacivert-beyazlıların 9-3'lük serisi sonrasında Fenerbahçe Beko mola aldı: 38-32.

Moladan Yam Madar'ın üç sayılık basketiyle dönen sarı-lacivertliler, pota altında da sert savunmayla farkı 3 sayıya indirdi: 44-41.

Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, Anadolu Efes devreyi 52-47 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına Fenerbahçe Beko 4-0'lık seriyle başlayıp farkı 1 sayıya indirdi: 52-51.

Shane Larkin'in üst üste sayılarıyla Anadolu Efes farkı yeniden açtı: 59-51.

Papagiannis'in oyuna girmesiyle pota altındaki etkisini artıran Fenerbahçe Beko, hücumda da Hayes-Davis ve Guduric'in sayılarıyla çeyreği önde tamamlamayı başardı: 68-69.

Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko

Son periyoda Beaubois ve Larkin'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, Larkin'in sayısıyla 4-0'lık seri yakaladı: 72-69.

Savunmada daha sert duran Fenerbahçe Beko, hücumda da Wilbekin ve Papagiannis'le etkili olurken, bu çeyrekte son 4 dakikaya 79-78'lik Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle girildi.

Molanın ardından karşılıklı sayılarla skor 82-82'ye gelirken, Papagiannis'in basketi ve Calathes'in 3 sayılık atışıyla Fenerbahçe Beko, bitime 29 saniye kala 87-82 öne geçti.

Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko

Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından AS Monaco, Zalgiris Kaunas ve Alba Berlin'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes galibiyetiyle üst üste dördüncü maçını kazandı. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 17. maçında 10. galibiyetini elde etti.

Maccabi Playtika, Bayern Münih ve Baskonia yenilgisinin ardından taraftarının önünde Fenerbahçe Beko'ya da kaybeden Anadolu Efes üst üste dördüncü yenilgisini alırken, 17. maçında 10. kez kaybetti.

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında 2 Ocak'ta Kızılyıldız'ı konuk edecek. Anadolu Efes ise 3 Ocak'ta Valencia ile deplasmanda karşılaşacak.

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