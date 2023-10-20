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Spor
AA 20.10.2023 11:55

Türk cimnastiğinin kadınlardaki öncülerinden Göksu Üçtaş Şanlı

Kadınlar cimnastikte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ardından Türk cimnastiğindeki başarıların artarak devam edeceğini bildirdi.

Türk cimnastiğinin kadınlardaki öncülerinden Göksu Üçtaş Şanlı
[Fotograf: AA]

2012 Londra Olimpiyatları'nda yer aldıktan sonra 2020'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde ikinci olarak Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandıran Göksu Üçtaş Şanlı, sporculuk kariyerini bu sene sonlandırdıktan sonra antrenör olarak görev yapmaya başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Göksu Üçtaş Şanlı, sporcular olarak Türkiye'yi, Türk bayrağını her zaman en iyi şekilde en yüksekte temsil etmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendilerinin de ufak bir izlerinin olması için çok çalıştıklarını kaydeden Göksu Üçtaş Şanlı, "Alnımız ak başımız dik bir şekilde giriyoruz bu yüzüncü yıla. Biz de bunların bir öncüsü olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Göksu Üçtaş Şanlı, cimnastikte yakaladığı başarıların bir ekip işi olduğunu belirtti.

"Antrenörlerim, takım arkadaşlarım, federasyonumuz, hepimiz aslında bir ekip olarak çalıştığımızda başarılı olabileceğimizi gördük. Bu dönemde çok iyi olmak istedim. Arkamdan gelen sporculara örnek olmak, onlar için bir ışık, bir yol olmak istedim. Geride bıraktığımız bu yüzüncü yılımızın ardından ikinci yüzyılda da daha iyi başarılar elde edebiliriz diye umuyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, sonlandırdığı 28 yıllık sporculuk kariyerinde güzel işler yaptığını düşündüğünü belirtti.

"Sporcu olarak evet görevim bitti ama antrenör olarak görevim başladı. Sporun her yerinde sporcu arkadaşlarıma, kardeşlerime edindiğim tecrübeleri en iyi şekilde aktarmak, doğrularıyla birlikte ve onların daha iyi olmalarını istiyorum. Artık yeni sporcular, yeni hedefler diyelim. İnşallah antrenör olarak da olimpiyata gideriz."

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