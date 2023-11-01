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Spor
AA 01.11.2023 13:53

Türk bisikletçilerden Balkan Açık Pist Şampiyonası'nda 20 madalya

Türkiye, Balkan Açık Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 9'u altın, 20 madalya kazandı.

Türk bisikletçilerden Balkan Açık Pist Şampiyonası'nda 20 madalya
[Fotograf: İHA]

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Türk sporcular şampiyonayı 9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kategorilerine göre madalya kazanan isimler şöyle:

Büyük erkekler points: Doğukan Arıkan (altın)

Büyük erkekler omnium: Doğukan Arıkan (gümüş)

Genç kadınlar sprint: Sema Nur Kiriş (bronz)

Genç kadınlar points: Buse Ertekin (altın), Lidya Turan (bronz)

Genç kadınlar madison mix: Lidya Turan (altın)

Genç kadınlar takım sprint: Lidya Turan, Sema Nur Kiriş ve Buse Ertekin'den oluşan takım (gümüş)

Genç erkekler points: Ramazan Yılmaz (altın), Mustafa Said Erdemli (gümüş)

Genç erkekler omnium: Ramazan Yılmaz (altın), Mustafa Tarakçı (gümüş)

Genç erkekler keirin: Mehmet Emin Çiçek (gümüş), Mustafa Said Erdemli (bronz)

Genç erkekler madison: Mustafa Tarakçı-Mustafa Said Erdemli ikilisi (altın)

Genç erkekler scratch: Ramazan Yılmaz (altın), Mustafa Tarakçı (gümüş)

Genç erkekler eleminasyon: Ramazan Yılmaz (altın), Muhammed Ali Sünbül (gümüş)

Genç erkekler takım sprint: Muhammed Ali Sünbül, Emre Kaplan ve Mehmet Emin Çiçek’ten oluşan takım (bronz)

Genç erkekler 4 kilometre takım takip: Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakçı, Mustafa Said Erdemli ve Ali Küçük'ten oluşan takım (altın)

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