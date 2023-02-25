Dernekten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin bugün Arabam.com Konyaspor ile Beşiktaş'ın da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçları takip etmek için saha içi ve basın tribününe akredite edilen basın mensuplarından makbuz karşılığında 100'er lira para toplanacak.

Toplanacak bağışlar daha sonra depremzedelerin ihtiyacı ile ilgili olarak devlet kurumlarına teslim edilecek.