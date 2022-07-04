Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz döneminde Larsen ve Trezeguet'i renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, 163. yabancı transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer 55 yıllık tarihine bugüne kadar 54 ülkeden 163 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Söz konusu transferlerin çoğu ise Brezilya'dan oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde bordo-mavililer, Trezeguet ile birlikte 39 yabancı oyuncu transferini yaptı.

2018 yılında göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, bin 548 günlük görev süresi boyunca; Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya) Nemanja Andjusic, Edin Visca (Bosna Hersek), Ekuban (Gana), Donis Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz), Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere), Monuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvador), Benik Afobe (Kongo), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili), Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa), Cornelius, Larsen (Danimarka), Denswill (Hollanda), Puchacz (Polonya), Trezeguet (Mısır) kadrosuna kattı.

Mısır'dan transfer edilen 3. oyuncu

Trezeguet, bordo-mavili takımın Mısır'dan renklerine bağladığı 3. oyuncu oyuncu oldu. Karadeniz temsilcisi, daha önce Sayed Moawad ve Ayman Abdelaziz transfer etmişti.