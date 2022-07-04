Belçikalı kaleci Rudd Boffin'le 1+1 yıllık yeni mukavele imzalanırken, 1'er yıllık daha sözleşmeleri bulunan Güray Vural ve Brezilyalı Martins'in mukavelelerine ise 1 yıl eklendi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Antalyaspor Asbaşkanı Fesih Tamince ve yönetim kurulu üyesi Sami Güral katıldı.

Törende konuşan Güral, başarılı geçen sezonun ardından yeni dönem için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Fraport TAV Antalyasporumuzdan üç imza daha!



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Güral, mevcut kadroyu koruyup, takıma takviyeler yaptıklarını dile getirdi.

"Güray ve Fernando'nun bir yıllık kalan sözleşmesini 2 yıl olarak revize ettik. Boffin'le de 1+1 olarak 2 yıl sözleşme imzaladık. Bunun dışında Ömer Toprak, Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu transferlerini yaptık. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun."

Güral, Haji Wright ile görüşmelerinin devam ettiğini aktarırken, yeni transfer sürprizleri olabileceğini sözlerine ekledi.