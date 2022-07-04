Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Mol Fehervar maçının tarihi değişti
Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık müsabakasının tarihi değişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın aynı saat ve statta yarın oynanacağı ifade edildi.
Merkür Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, Avusturya kampında yaptığı ilk hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yenmişti.
Etiketler: Fenerbahçe
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