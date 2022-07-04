Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Trezeguet ismiyle de bilinen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan transferini tamamladı.

Uzun süren pazarlıklar sonunda bordo mavili kulüp ile Mısırlı oyuncunun kulübü Aston Villa ile anlaşma sağlandı.

Önceki gece İstanbul’a gelen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sağlık kontrolünün ardından kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Aston Villa'ya 4 milyon euro

Antony Nwakaeme’nin ayrılmasıyla kanatta oluşan boşluğu kapatmak için uzun süredir görüşülen Trezeguet transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklandı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamaya göre, Trezeguet’in transferi için kulübü Aston Villa’ya sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro 4 taksit halinde ödenecek.

Ayrıca Trezeguet'nin bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda alınacak transfer bedelinden bordo mavili kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 10'u Aston Villa'ya ödenecek.

4 yıllık imza

Bordo mavili kulüp ile 27 yaşındaki kanat oyuncusu arasında 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre Mısırlı oyuncuya her sezon için 1 milyon 550 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Futbolcunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Trezeguet’ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 5’i kadar ödeme yapılacak.

"Premier Lig görmüş bir futbolcu. Nwakaeme'ye göre savunmaya daha çok yardımı oluyor. Doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum."



Levent Özçelik ve Erhan Seven, Trabzonspor'un Trezeguet transferini değerlendirdi. pic.twitter.com/khNNRzaeVU — TRT Spor (@trtspor) July 4, 2022

Trezeguet: İmza tamam

Trabzonspor'un 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, bordo-mavili formayı giyerek imza tamam mesajı verdi.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni transferi Trezeguet ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Yeni transferine bordo-mavili formayı giydiren Trabzonspor, oyuncunun transferiyle ilgili olarak özel bir video hazırladı.

Videoda hat sanatıyla ismini yazan Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, "İmza tamam. Merhaba Trabzonspor, merhaba şampiyon takımın taraftarı" ifadelerini kullandı.