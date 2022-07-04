Akbalık Er Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, güreşlerin, ilçede tarihi kültür ve spor faaliyeti olmasının yanında halkın yaşadığı topraklarla ve geçmişiyle güçlü bağlar kurmasında köprü görevi olduğunu söyledi.

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Soykan, yöre insanının yaşadığı topraklarla, tarihine ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu faaliyete hazırladıkları Akbalık Güreşleri'nde de gördüklerini belirtti.

"Akbalık güreşlerimiz tüm dünyada baş gösteren koronavirüs salgınından dolayı son 3 yıldır yapılamamıştı. En son 2018 yılında yapılan, 3 yıl ara verdiğimiz Akbalık Yağlı Güreşleri'ni nasipse 16 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da başlatmak üzere belediyemizin tüm ekipleriyle yoğun çalışma temposu içerisindeyiz. Geleneksel Akbalık Güreşleri'ni en güzel şekilde gerçekleştireceğiz, buna inanıyoruz, bunun için çalışıyoruz. Başpehlivanlıkta 32, toplamda 600 güreşçinin katılacağı güreşlerimiz için Akbalık Güreş sahasını eksiksiz şekilde tarihi güne hazırlamak için 7/24 esasına göre çalışıyoruz."