Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trezeguet Başakşehir'i taşıdı
[Fotoğraf: DHA]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Trezeguet kaydetti.
Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 43'e yükseltti. Düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.
Etiketler: Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor
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