Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Trezeguet kaydetti.

Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 43'e yükseltti. Düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.