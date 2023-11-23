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Spor
AA 23.11.2023 11:10

Trendyol 1. Lig'de heyecan başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesi 24 Kasım Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de heyecan başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak 13. haftanın programı şöyle:

24 Kasım Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

25 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Şehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)

26 Kasım Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

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