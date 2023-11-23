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Spor
AA 23.11.2023 10:53

Anadolu Efes Partizan'ı ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında 24 Kasım Cuma günü Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.

Anadolu Efes Partizan'ı ağırlayacak
[Fotograf: AA]

İSTANBUL (AA) - 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla ligde 13. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada taraflar 7'şer kez galibiyet elde etti.

 

- Avrupa kupalarında 811. randevu

 

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 811. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 810 karşılaşmada 459 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 563. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 302 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 260 kez rakiplerine mağlup oldu.

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