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Spor
AA 22.11.2023 20:23

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da yapılacak

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da yapılacak

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hazırlık kampı, 1-5 Aralık tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılacak.

Kampta yer alacak 26 milli sporcunun isimleri şu şekilde:

Merve Goncharov, Azra Naz Sert, Ekin Duru Köksal, Nur Neval Tek, Irmak Gerez, Ece Kamalak, Betül Duman, Bengisu Tanas, Tan Nisan Göksal, Elif Naz Taşköprü, Sena Yavuz, Sema Nur Güven, Seda Demir, Elif Beyza Atalı, Didem Bağcı, Ebrar Bilge Oğuz, Meryem Betül Tuna, Şeydanur Zoroğlu, Sidre Özer, Ayşe Koçak, Berfin Büyükdağ, Betül Tayğar, Dilara Lökbaş, Elif Nur Kaya, Melis Arslan ve Çağla Çelik.

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