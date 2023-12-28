Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 28.12.2023 13:45

Trabzonspor'un transferde izleyeceği yol haritası şekillendi

Trabzonspor'un transferdeki yol haritası netleşti. Önceliği takımdan ayrılacak isimlere veren bordo mavililer, birkaç nokta atış transferle devre arasını tamamlamayı hedefliyor.

Trabzonspor'un transferde izleyeceği yol haritası şekillendi
[Fotograf: DHA]

Bordo mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında İstanbul'da yapılan transfer zirvesinde, önemli kararlar alındı.

İkili önceliği, ayrılacak isimlere verecek. Doğan ve Avcı, doğrudan ilk 11'de oynayacak birkaç nokta atışı transferle devre arasını geçirme konusunda da fikir birliğine vardı.

İlk etapta 3 oyuncu ile yollar ayrılacak

Trabzonspor'da ilk etapta son haftalarda kadroya giremeyen Benkovic, Kourbelis ve Umut Bozok ile yolların ayrılması bekleniyor.

Udinese'den kiralanan Benkovic'e ülkesi Hırvatistan'dan ilgi gösteren ekipler var. 26 yaşındaki stoperin kira sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırılması ihtimali öne çıkıyor.

Kourbelis hem ülkesi Yunanistan'dan hem de Trendyol Süper Lig ekiplerinden ilgi görüyor. Umut Bozok'a da hem yurt içi hem de Fransa'dan talipler var.

Bordo mavililer, düzenli forma giymek isteyen bu iki isim için de gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Bakasetas Panathinaikos'un gündeminde

Karadeniz ekibinde ayrılık ihtimali bulunan diğer oyuncular ise Jens-Stryger Larsen, Anastasios Bakasetas ve Enis Bardhi...

İsveç ve Danimarka basını, Larsen için Malmö'nün Trabzonspor'a resmi teklif yapma hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Trabzonspor'un sözleşme yenileme tekliflerini kabul etmeyen Bakasetas için de Yunan basınında ciddi iddialar var.

Fatih Terim'i teknik direktörlüğe getiren Panathinaikos'un Yunan yıldızı devre arasında kadrosuna katmak istediği ve bunun için makul bir bonservisle bordo mavililerin kapısının alınacağı ileri sürüldü.

Trabzonspor, bonservisine 3 milyon euro ödenen Enis Bardhi'yi ise ucuza bırakmak istemiyor.

Genç oyuncuklar kiralanacak

Trabzonspor'da Arif Boşluk, Kerem Şen, Bakic, Teklic ve Göktan Gürpüz gibi genç isimlerin de gelişimlerini sürdürmesi için kiralanması gündemde.

ETİKETLER
Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Masuaku ve Bakambu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:23
Asırlık miras "Ayın Tarihi" dergisi yeniden yayında
15:16
Avustralya'da bir genç, köpek balığı saldırısı sonucu öldü
15:05
Güney Kore'den orduya, düşmanın provokasyonlarına karşılık için "emir beklemeyin" mesajı
14:51
Liberya'da akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü
14:50
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
14:34
Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Selin vurduğu Bozkurt yaklaşık 2,5 yılda adeta yeniden inşa edildi
Selin vurduğu Bozkurt yaklaşık 2,5 yılda adeta yeniden inşa edildi
FOTO FOKUS
Liberya'da akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü
Liberya'da akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ