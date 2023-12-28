Trabzonspor'un transferde izleyeceği yol haritası şekillendi

Bordo mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında İstanbul'da yapılan transfer zirvesinde, önemli kararlar alındı.

İkili önceliği, ayrılacak isimlere verecek. Doğan ve Avcı, doğrudan ilk 11'de oynayacak birkaç nokta atışı transferle devre arasını geçirme konusunda da fikir birliğine vardı.

İlk etapta 3 oyuncu ile yollar ayrılacak

Trabzonspor'da ilk etapta son haftalarda kadroya giremeyen Benkovic, Kourbelis ve Umut Bozok ile yolların ayrılması bekleniyor.

Udinese'den kiralanan Benkovic'e ülkesi Hırvatistan'dan ilgi gösteren ekipler var. 26 yaşındaki stoperin kira sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırılması ihtimali öne çıkıyor.

Kourbelis hem ülkesi Yunanistan'dan hem de Trendyol Süper Lig ekiplerinden ilgi görüyor. Umut Bozok'a da hem yurt içi hem de Fransa'dan talipler var.

Bordo mavililer, düzenli forma giymek isteyen bu iki isim için de gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Bakasetas Panathinaikos'un gündeminde

Karadeniz ekibinde ayrılık ihtimali bulunan diğer oyuncular ise Jens-Stryger Larsen, Anastasios Bakasetas ve Enis Bardhi...

İsveç ve Danimarka basını, Larsen için Malmö'nün Trabzonspor'a resmi teklif yapma hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Trabzonspor'un sözleşme yenileme tekliflerini kabul etmeyen Bakasetas için de Yunan basınında ciddi iddialar var.

Fatih Terim'i teknik direktörlüğe getiren Panathinaikos'un Yunan yıldızı devre arasında kadrosuna katmak istediği ve bunun için makul bir bonservisle bordo mavililerin kapısının alınacağı ileri sürüldü.

Trabzonspor, bonservisine 3 milyon euro ödenen Enis Bardhi'yi ise ucuza bırakmak istemiyor.

Genç oyuncuklar kiralanacak

Trabzonspor'da Arif Boşluk, Kerem Şen, Bakic, Teklic ve Göktan Gürpüz gibi genç isimlerin de gelişimlerini sürdürmesi için kiralanması gündemde.