Trabzonspor'un şampiyonluğu FIFA'nın gündeminde: 6 milyondan fazla izlendi
Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması spor dünyasına damga vurdu. FIFA, Trabzon'daki kutlama görüntülerini, '38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda...' başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de aylardır demir attığı liderlik koltuğundan şampiyonluğa uzandı.
Hasretle beklenen şampiyonluk sonrası meydanlar şenlik alanına döndü.
Trabzon kent meydanındaki kutlamalar da hafızalara kazındı. Alanda toplanan on binlerce taraftar, telefon ışıklarıyla ritim tuttu.
When you win your first title in 38 years...????— FIFA.com (@FIFAcom) May 2, 2022
???????????? ???? ????????@Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO
Şampiyonluk dünya gündeminde
Görüntüler, FIFA'nın da gündemindeydi.
Uluslararası futbol organizasyonu, meydandaki kutlama görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.
'38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda...' başlığıyla paylaşılan anlar, 6 milyondan fazla izlendi.
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