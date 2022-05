Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de aylardır demir attığı liderlik koltuğundan şampiyonluğa uzandı.

Hasretle beklenen şampiyonluk sonrası meydanlar şenlik alanına döndü.

Trabzon kent meydanındaki kutlamalar da hafızalara kazındı. Alanda toplanan on binlerce taraftar, telefon ışıklarıyla ritim tuttu.

