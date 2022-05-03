Bakan Szijjarto, 3 Mart'ta geçici olarak Lviv'e taşınan büyükelçiliğin, güvenlik durumunun düzelmesi nedeniyle tekrar Kiev'de faaliyetlerine başladığını belirtti.

Szijjarto, "Büyükelçiliğin Kiev'de faaliyetlerine başlaması makul. Bu şekilde Ukrayna hükümet organlarıyla iletişim halinde kalacağız ve ihtiyaç halinde Macar ve diğer Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına yardım sağlayabileceğiz" şeklinde konuştu.