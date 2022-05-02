Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Mustafa Erdoğan'dan 2 bronz madalya
[Fotoğraf: Türkiye Halter Federasyonu]
Milli halterci Mustafa Erdoğan, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.
Yunanistan'ın Girit adasında, 53 ülkeden 151 kadın ve 153 erkek sporcunun katılımı ile Gençler Dünya Şampiyonası düzenleniyor.
Şampiyonanın ilk gününde erkekler 55 kiloda milli halterci Mustafa Erdoğan, silkmede 126, toplamda 227 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya elde etti.
Milli sporcu koparmada ise 101 kiloluk derecesiyle beşinci sırada yer aldı.
Etiketler: Halter Milli Sporcular
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