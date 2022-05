UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları açıkladı.

Buna göre;

-Rusya futbol kulüpleri 2022-2023 sezonlarında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ne katılamayacak.

-Rusya, bu yaz UEFA Kadınlar EURO 2022'ye katılamayacak ve Portekiz, Rusya'nın yerine C Grubu'na katılacak.

-Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvuruları geçersiz sayıldı.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



