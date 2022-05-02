UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları açıkladı.

Buna göre;

-Rusya futbol kulüpleri 2022-2023 sezonlarında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ne katılamayacak.

-Rusya, bu yaz UEFA Kadınlar EURO 2022'ye katılamayacak ve Portekiz, Rusya'nın yerine C Grubu'na katılacak.

-Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvuruları geçersiz sayıldı.